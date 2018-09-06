Македония не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока официально не поменяет название. Такое заявление сделал глава Североатлантического альянса по итогам встречи с премьер-министром бывшей югославской республики Зораном Заевым в Скопье.
Македония сможет вступить в НАТО только после смены названия - Столтенберг
Македония сможет вступить в НАТО только после смены названия - Столтенберг
"Возможность стать членом мирового сообщества, членом НАТО и Евросоюза, предоставляется только раз. Но для этого необходимо договориться о названии. Другого пути нет", - заявил Йенс Столтенберг.
Речь идет о давнем споре между между Афинами и Скопье касательно названия Македония. Греция считает, что ее северный сосед присвоил название исторической греческой области. В результате Афины просто заблокировали вступление Скопье в НАТО.
Однако летом этого года стороны достигли соглашения. Греция обещала больше не препятствовать, если бывшая югославская республика будет переименована в Северную Македонию.
Это вызвало серьезные протесты в Македонии. 30 сентября в стране пройдет референдум по вопросу смены названия. В случае положительного исхода голосования в конституцию Македонии будут внесены соответствующие изменения, которые в перспективе откроют путь для вступления бывшей югославской республики в НАТО и Евросоюз.