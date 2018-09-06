Starbucks: Италия по-американски

Итальянская мечта американской компании стала былью: сеть кофеен Strarbucks открыла своё первое заведение в Милане. Её основатель Говард Шульц лелеял этот проект с тех пор, как 30 лет назад, вдохновившись итальянскими эспрессо-барами, создал их аналог в США. Но лишь теперь его детище решились представить взыскательной Италии:

"Мы не собираемся учить итальянцев, как варить кофе, говорит Шульц. - Мы лишь со всем смирением и уважением хотим показать им, чему мы за это время научились.

Италия стала 78-ой страной, где Strarbucks пустил корни. По всему миру у него уже 28 тысяч кофеен. Но миланская стала особой: это признание её основателя в любви к родине эспрессо и капучино на своём языке.

"Мы хотели показать здесь всё самое лучшее и первоклассное из нашего опыта, что-то отличное от того, к чему привыкли итальянцы", - говорит дизайнер Лиз Мюлер.

Миланский Strarbucks уже называют самым красивым из всех его собратьев. Но отличается он не только внешним изяществом: среди сотни представленных здесь рецептов есть даже пицца, а кофе обжаривают прямо на месте ( так делают ещё только в двух Strarbucks - на в Шанхае и в Сиэтле, где он собственно и родился). Сохранив традицию мраморных столиков итальянских кофеен, миланский Strarbucks сделал их с подогревом, предположив посетителям комфорт по-американски в зябкие дни. Но и цены в миланском Strarbucks будут повыше:

"Цена, конечно, отразит все затраты и применённые новшества, благодаря которым мы сможем подавать здесь эспрессо высшего качества", - говорит Джон Калвер, нынешний глава компании.

1,80 евро за чашечку эспрессо - это почти вдвое больше, чем платят итальянцы в своих кафе. Приживётся ли здесь американский гость?

Послушаем посетителей миланского кафе "Наполи":

"Я попробовала кофе в Starbucks, и я - за классический итальянский кофе. С обильной пеной и поданный в горячей чашке".

"Думаю, что классический итальянский кофе - лучший в мире. Я только такой и пью, куда бы ни поехал".

Эспрессо-бары для итальянцев - это ещё и место общения. Именно это покорило когда-то основателя Strarbucks Говарда Шульца, который сравнил проведённое здесь время с посещением театра. И если во всём мире в Starbucks на сцене - Италия, то в Милане сюда будут приходить за частичкой Америки.