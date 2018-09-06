У берегов Испании найдены тела погибших мигрантов

По меньшей мере пять нелегальных мигрантов погибли в Средиземном море, пытаясь добраться до Европы. Тела беженцев найдены у побережья Испании. Сообщается также, что в четверг Служба спасения и безопасности на море пиренейского королевства доставила на берег более 200 нелегалов.

В 2015 году из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число лиц, прибывающих в страны ЕС из этих регионов. По данным Международной организации по миграции, число мигрантов и беженцев, прибывших в Европу по Средиземному морю с начала 2018 года, превысило 60 тысяч человек, более 1,5 тысяч погибли или пропали без вести.