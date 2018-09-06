"Когда будут хоронить меня, это будет происходить не на заднем дворе. И когда люди придут проститься, они будут вынуждены встать в очередь", - говорит Клер Андервуд.
"Карточный домик" без Андервуда и Спейси
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"Карточный домик" без Андервуда и Спейси
Речь идет о ее муже Фрэнке. Надгробие которого - в первых кадрах нового трейлера финального сезона знаменитого сериала.
Скандал с сексуальными домогательствами, в которых был обвинен Кевин Спейси, накануне получил новый оборот. Сообщается, что прокурор Лос-Анджелеса отказался возбуждать дело против актера, ссылаясь на срок давности происшедшего.
Заключительный сезон сериала выйдет в ноябре