Определились все полуфинальные пары в мужском и женском одиночных разрядах четвёртого в сезоне турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата США по теннису.
Джокович в полуфинале US Open
Джокович в полуфинале US Open
Последнее место в 4-ке лучших завоевал серб Новак Джокович, одолевшего со счетом 6:3, 6:4, 6:4 австралийца Джона Миллмана. Соперником Джоковича по полуфиналу станет японец Кей Нисикори - он в своем матче взял верх над хорватом Марином Чиличем 2:6, 6:4, 7:6 (7:5), 4:6, 6:4. Вторую полуфинальную пару составят Рафаэль Надаль и действующий чемпион US Open Хуан-Мартин дель ПОтро.
В женском разряде также обе полуфинальные пары укомплектованы. Американка Мэдисон Киз, получившая от организаторов 14-й номер посева, в четвертьфинальном поединке нанесла поражение испанке Карле Суарес-Наварро (30) - 6:4, 6:3. За выход в финал турнира она поборется с японкой Наоми Осакой (20-я сеяная), второе место разыграют американка Серена Уильямс (17) и латвийка Анастасия Севастова (19).