В Лондоне французские и британские рыбаки достигли принципиального компромисса в так называемом "гребешковом" конфликте. Речь идет о сроках промысла морских гребешков, известного деликатеса, которые в странах, разделенных Ла-Маншем, отличаются.
"Гребешковый" конфликт исчерпан?
"Гребешковый" конфликт исчерпан?
Соглашение, срок действия которого истек год назад, обязывало британцев соблюдать календарь, установленный французами.
Результаты переговоров комментирует Жерар Ромити, председатель Национального комитета рыболовства Франции: "Ситуация была тупиковой, нам удалось достичь компромисса. На этой благожелательной ноте мы хотим договориться о принципах промысла гребешков, которые касались бы всей акватории Ла-Манша".
Спор британских и французских рыбаков имеет давнюю историю: одни (и это британцы) имеют право вылавливать гребешки у берегов Нормандии круглый год, другим (и это французы) ловля разрешена лишь в интервале между 1-м октября и 15-м мая.
Несколько дней назад у побережья Нормандии французские рыбаки атаковали пять британских сейнеров. Они закидывали конкурентов камнями. Повреждения получило одно судно из Шотландии.
Консультации о сроках лова продолжатся в ближайшие два дня в Париже.