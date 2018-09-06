Ближний круг Дональда Трампа, его советники, помощники и вице-президент яростно отрицают авторство публикации в "Нью-Йорк Таймс", появившейся в газете в разделе "Мнения" в среду.
Все смешалось в Белом доме
Все смешалось в Белом доме
Вице-президент Майк Пенс думает, что случившееся "отвратительно. Анонимная колонка, которая появляется в "Нью-Йорк Таймс" означает, что американская журналистика пробила очередное дно. Газете должно быть стыдно. И тому, кто это написал, тоже должно быть стыдно за свой поступок".
Все высшие чиновники, от Помпео до Мэтиса, открестились от авторства заметки, в которой говорилось, что часть аппарата Белого дома оказывает президенту "тихое сопротивление". Высказалась и Сара Сандерс.
"Медиа, которые увлеченно гадают, кто именно мог все это сочинить, подставляют профессию под удар и очерняют репутацию тысяч американцев, преданно служащих стране и работающих с президентом. Остановитесь!", - заявила она в Твиттере.
Происшедшее - вторая часть скандала. Первая была связана с выходом книги Боба Вудворда о хаосе в администрации Трампа.
А вот что говорят простые американцы:
- Я полагаю, что статья написана реальным сотрудником Белого дома, установить, кто ее автор, будет непросто.
- О каком успехе можно говорить, если в государственных учреждениях имеются люди, вполне осознанно саботирующие решения руководства? И даже если они не согласны с начальством, все равно, вести себя нужно прилично, не нарушая этический кодекс и правила поведения.