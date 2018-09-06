Остров Хоккайдо, расположенный на севере Японского архипелага, дважды за последние 12 часов испытал сейсмические толчки.
Япония: новый удар стихии
Япония: новый удар стихии
Первое землетрясение магнитудой 6,7 произошло в среду вечером, есть погибшие, их число будет уточняться; около ста человек пострадали. В числе последствий и повреждение системы охлаждения бассейнов с отработанным ядерным топливом на остановленной АЭС "Тамари".
Эпицентр подземных толчков находился в округе Ибури на юго-западе Хоккайдо, очаг залегал на глубине 37 км.
Сейсмическая служба страны зарегистрировала 22 повторных толчка. Магнитуда самого сильного из них составила 5,3. Он произошел утром в четверг по местному времени.
Премьер-министр страны Синдзо Абэ заявил, что приоритет - поиски пропавших и выживших в стихийном бедствии. "Мы относимся в случившемуся со всей серьезностью", - подчеркнул он.
Специалисты, как сообщает ТАСС со сслылкой на СМИ страны, предупреждают о возможности сохранения сейсмической активности в районе землетрясения и о существующем риске новых сильных подземных толчков в течение этой недели.