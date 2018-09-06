Две компании и около 20 человек попали под следствие по факту крушения моста Моранди близ Генуи 14 августа, которое унесло жизни более 40 человек. Об этом в четверг сообщает "РАИ-ньюс-24" с ссылкой на региональную прокуратуру.
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Предъявлены первые обвинения по делу крушения моста в Генуе
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Предъявлены первые обвинения по делу крушения моста в Генуе
По данным следствия, среди подозреваемых - должностные лица в обслуживающей сеть автодорог компании Autostrade per l'Italia ("Аутостраде пер л"Италиа") и ее партнера Spea engineering ("Спеа Инжиниринг"). Им вменяется непредумышленное убийство, доведение до катастрофы и подрыв безопасности общественного транспорта.
14 августа близ итальянского города Генуя обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80). В момент происшествия на нем находились более 30 легковых автомобилей и 3 грузовика. В результате катастрофы погибло 43 человека.