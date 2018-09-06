Две компании и около 20 человек попали под следствие по факту крушения моста Моранди близ Генуи 14 августа, которое унесло жизни более 40 человек.
Генуя: первые обвинения предъявлены
Генуя: первые обвинения предъявлены
По данным следствия, среди подозреваемых - должностные лица в обслуживающей сеть автодорог компании Autostrade per l'Italia ("Аутостраде пер л"Италиа") и ее партнера Spea engineering ("Спеа Инжиниринг"). Им вменяется непредумышленное убийство, доведение до катастрофы и подрыв безопасности общественного транспорта. Имена подозреваемых пока не разглашаются. Также в прокуратуре не исключают, что список будет расширен.
14 августа близ итальянского города Генуя обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10.
В момент происшествия на нем находились более 30 легковых автомобилей и 3 грузовика. В результате катастрофы погибло 43 человека. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.