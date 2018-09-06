Верховный суд Индии отменил статью уголовного кодекса, предусматривающей лишение свободы сроком до 10 лет за гомосексуализм и действующей с конца 19 века
Индия легализовала однополые связи
Индия легализовала однополые связи
В Верховном суде подчеркнули, что криминализация отношений представителей гей-сообщества является неразумной и "явно неконституционной". Такое решение властей приветствовали десятки активистов, собравшихся у здания госоргана.
Петиция была подана пятью сторонниками свободы для секс-меньшинств после того, как МВД Индии отказалось рассматривать вопрос об этом, предоставив его решение Верховному суду.
Статья 337 за однополый секс была введена в индийский уголовный кодекс при колониальном правлении англичан в конце ХIХ века. Попытки отменить ее предпринимались в стране неоднократно, но всякий раз встречали отказ высших судебных инстанций, ссылавшихся на требования индуистской, мусульманской и христианской религиозных общин сохранить наказание за гомосексуализм.