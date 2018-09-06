Несколько сотен сторонников крайне правой греческой партии "Золотая заря" устроили в столице страны – Афинах демонстрацию протеста против возведения мечети.
Афины: протесты против мечети
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Афины: протесты против мечети
Участники акции выкрикивают лозунги против правительства Греции, одобрившей ее строительство в промышленной зоне Афин.
Местная полиция заблокировала дороги в центре столицы с помощью автобусов, чтобы демонстрация не просочилась в остальную часть города.
Два года назад группа активистов захватила территорию, на которой было запланировано строительство мечети.
С июля активисты установили там постоянное дежурство и не пускали туда представителей властей. Одновременно, они начали строительство церкви на захваченной территории, надеясь на то, что по законам Греции на одной территории не может быть построена и церковь, и мечеть.