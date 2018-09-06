Британский бренд одежды Burberry откажется от использования натурального меха.
Burberry откажется от меха
Burberry откажется от меха
Его примеру также последуют Versace и Gucci.
"Современная роскошь означает, что надо быть более социально и экологически ответственным. Мы считаем, что это основа для Burberry и ключ к нашему успеху в долговременной перспективе", - заявил исполнительный директор компании Марко Гобетти.
В рамках курса на экологичность в Burberry также откажутся от сжигания нераспроданной одежды. В июле газета The Times сообщила, что за прошлый год Burberry сжег своих изделий на сумму более $36 млн. По сведениям издания, этот шаг встретил активное недовольство акционеров, однако руководство компании объясняло свои действия защитой своего имени и пресеканием торговли вещами бренда на серых рынках по низким ценам.