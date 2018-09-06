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Великобритания

Burberry откажется от меха

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Burberry откажется от меха

Burberry откажется от меха
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Британский бренд одежды Burberry откажется от использования натурального меха.

Его примеру также последуют Versace и Gucci.

"Современная роскошь означает, что надо быть более социально и экологически ответственным. Мы считаем, что это основа для Burberry и ключ к нашему успеху в долговременной перспективе", - заявил исполнительный директор компании Марко Гобетти.

В рамках курса на экологичность в Burberry также откажутся от сжигания нераспроданной одежды. В июле газета The Times сообщила, что за прошлый год Burberry сжег своих изделий на сумму более $36 млн. По сведениям издания, этот шаг встретил активное недовольство акционеров, однако руководство компании объясняло свои действия защитой своего имени и пресеканием торговли вещами бренда на серых рынках по низким ценам.

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