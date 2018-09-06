British Airways: кража персональных и финансовых данных

British Airways заявила, что между 21-м августа и 5-м сентября произошла утечка персональных и финансовых данных пассажиров. Источник утечки - платежи, которые осуществлялись кредитными картами. Приводится и их количество - затронутыми оказались 380 тысяч банковских транзакций.
British Airways - дочерняя, наряду с Iberia - авиакомпания, входящая в International Airlines Group. Холдинг, со своей стороны, отметил, что паспортные данные пассажиров не были затронуты утечкой. Сообщается, что British Airways поставила сразу же в известность полицию, а также держит в курсе расследования тех пассажиров, чьи данные были похищены.