Жаир Болсонару, ультраправый кандидат на пост президента Бразилии, представляющий Социал-либеральную партию, получил ножевое ранение во время встречи с избирателями. Он госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.
Бразилия: покушение на фаворита предвыборной гонки
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Бразилия: покушение на фаворита предвыборной гонки
Бывший президент страны Дилма Русеф охарактеризовала происшедшее так: "Это чудовищно, это результат нагнетания атмосферы ненависти. Нельзя говорить, ни частным образом, ни публично, что нужно уничтожить политических противников, особенно, если речь идет о кандидате на высший пост в стране".
Покушение ставит под вопрос личное участие Болсонару в предвыборной гонке. На позиции лидера он вышел в момент, когда было принято судебное решение об отказе в регистрации кандидатуры экс-президента Лулы да Силвы, отбывающего тюремное заключение по делу о коррупции.