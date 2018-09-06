В Брюссель приехал Доминик Рааб, представитель Великобритании на переговорах о её выходе из Евросоюза. Они пока отстают от графика. Представитель ЕС Мишель Барнье отметил «позитивные элементы» в плане Лондона, который он ранее якобы назвал «полной ерундой».
Рааб в работе. Бояться ли глифосата?
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Рааб в работе. Бояться ли глифосата?
В Европарламенте состоялись общественные слушания об использовании глифосата, которым уничтожают сорняки. Два американских адвоката уверяли евродепутатов, что производящая этот гербицид компания Monsanto не предупреждает должным образом о его возможной канцерогенности.
Подробнее об этом в программе “Вкратце из Брюсселя”.