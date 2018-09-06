Израиль закрывает посольство в Парагвае

Израиль заявил о закрытии своего посольства в Парагвае после того, как власти этой страны решили вернуть своё посольство из Иерусалима в Тель-Авив. Министр иностранных дел Парагвая Луис Кастильони призвал своих сограждан сохранять спокойствие: «Нашим братьям и друзьям в Израиле не стоит расстраиваться: более 85 стран оставляют свои посольства в Тель-Авиве. Мы с Израилем друзья и исторические союзники. Не будем забывать, что голос Парагвая был решающим при голосовании о создании Израиля в ноябре 1947 года».