Израиль заявил о закрытии своего посольства в Парагвае после того, как власти этой страны решили вернуть своё посольство из Иерусалима в Тель-Авив. Министр иностранных дел Парагвая Луис Кастильони призвал своих сограждан сохранять спокойствие: «Нашим братьям и друзьям в Израиле не стоит расстраиваться: более 85 стран оставляют свои посольства в Тель-Авиве. Мы с Израилем друзья и исторические союзники. Не будем забывать, что голос Парагвая был решающим при голосовании о создании Израиля в ноябре 1947 года».
Израиль закрывает посольство в Парагвае
Израиль закрывает посольство в Парагвае
Сообщение о решении Израиля появилось в Твитере: «Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил министерству иностранных дел закрыть посольство Израиля в Парагвае. Израиль с предельной серьёзностью рассматривает экстраординарное решение Парагвая, которое омрачит двусторонние отношения».
В мае этого года Парагвай стал третьей страной, которая перенесла из Тель-Авива в Иерусалим своё посольство в Израиле, несмотря на неурегулированный статус города, что сопровождалось торжественной церемонией. Асунсьон последовал тогда примеру Соединённых Штатов и Гватемалы, открывших свои дипмиссии в Иерусалиме ранее.
Статус Иерусалима остаётся одной из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне считают город своей единой столицей. Палестинские власти хотят сделать Восточный Иерусалим столицей своей страны и уже заявили о намерении открыть в Парагвае собственное посольство.