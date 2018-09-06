"Опералия-2018": славянский акцент

Как и четверть века назад маэстро лично курировал молодых вокалистов: последние репетиции, рекомендации и, конечно, дирижерское сопровождение во время выступления.

Здесь зажигаются звезды завтрашнего дня: в Лиссабоне завершилась "Опералия" , самый престижный конкурс бельканто, основанный 25 лет назад Пласидо Доминго.

В этом году со сцены Национального театра Сан-Карлуш за победу боролись 12 финалистов.

Луиш Гомеш, тенор: "Нервы просто на пределе. После этого мне все по плечу, думаю!"

Марина Виотти, меццо-сопрано: "Выступать здесь - огромная честь и настоящее потрясение".

Пласидо Доминго, тенор, организатор "Опералии": "В этом году конкурс был просто уникальным. Сложилась невероятная ситуация: фактически борьба развернулась между обладателями меццо-сопрано и тенорами".

Стресс, надежда, затем огромный рывок вперед: маэстро знает, как волнуются конкурсанты и лично помогает им на последних репетициях. Работа с Доминго - поворотное событие для 23-летней Эмили Д’Анжело, меццо-сопрано из Канады.

Эмили Д’Анжело, меццо-сопрано: "Он обладает совершенно волшебной энергетикой, при нем ты сразу поешь лучше. Команда, жюри тут фантастическое. Как одна семья. Сам маэстро Доминго, его близкие, коллеги. Да-да, как семья. И здесь очень теплая атмосфера".

Марина Виотти, меццо-сопрано: "Я видела Пласидо Доминго, когда была ребенком. А вот теперь мне довелось поучиться у него, репетировать, петь с ним, и это совершенно невероятный опыт".

Неделя музыки, эмоций, впечатлений, уникальных мастер-классов... Первую премию "Опералии-2018" выиграл в мужском разряде белорусский тенор Павел Петров. Он вместе с португальцем Луишем Гомешем также стал обладателем приза Пласидо Доминго "Лучшему исполнителю сарсуэлы".

Второй и третий призы среди мужчин взяли россияне Мигран Агаджанян и Арсений Яковлев.

Среди женщин безоговорочную победу одержала Эмили д'Анджело, ей вручили четыре из пяти самых престижных наград "Опералии".

Эмили Д’Анжело, меццо-сопрано: "Меня переполняют эмоции. Эти премии, просто неописуемые, этот уникальный, очень позитивный опыт выступления. У меня за спиной - особая неделя жизни, незабываемая".

Луиш Гомеш, тенор: "Ты выступаешь и знаешь: за тобой наблюдает весь оперный мир, это очень ответственно. На мой взгляд, само выступление важнее призов. Ты вышел и показал, на что способен. И это приведет, надеюсь, к новым замечательным проектам".

Пласидо Доминго, тенор, организатор "Опералии": "Взгляните на афиши оперных театров и вы увидите, сколько там победителей Опералий" прошлых лет. Это впечатляет".