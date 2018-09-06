Совбез ООН: с выводами по делу Скрипалей согласны

За отравлением Скрипалей "с наибольшей долей вероятности" стоит высшее руководство России. С этой версией Великобритании согласились Германия Канада, США и Франция на заседании Совбеза ООН, посвящённом выводам расследования инцидента в Солсбери.

Российский постпред при ООН, в свою очередь, назвал предоставленные британской стороной улики "контейнером лжи", отметив, что "число нестыковок" и и вопросов, оставшихся без ответа, в деле "зашкаливает".

"Это мы призываем Лондон к сотрудничеству, а не Лондон призывает нас. И в этом сотрудничестве нам отказывают. Лондону эта история нужна только для одной цели: для развязывания отвратительной антироссийской истерии и подключения к ней других стран", - заявил Василий Небензя.

"Я уже говорила ранее в этом зале и повторю ещё раз: вы позовёте поджигателя, чтобы потушить пожар. Тем более вы не будете этого делать, если именно он стал причиной пожара", – парировала Карен Пирс, постпред Великобритании при ООН.

Лондон, Париж, Берлин и Вашингтон потребовали от Москвы раскрыть программу разработки нервно-паралитического вещества "Новичок". Им, по версии британских спецслужб, два российских гражданина Александр Петров и Руслан Боширов пытались отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Сами подозреваемые - агенты российской военной разведки и их действия были "одобрены на высоком правительственном уровне", утверждает Лондон. Москва называет обвинения голословными и абсурдными.