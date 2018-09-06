В новом сезоне программы Follow Us In Siberia мы приехали в Красноярск - город, расположенный в самом сердце Сибири у подножия Саянских гор.
"Красноярск - мон амур"
"Красноярск - мон амур"
Именно здесь, на берегах Енисея, в марте 2019 года пройдет Зимняя Универсиада - студенческие спортивные игры, на которые соберется молодежь со всего мира.
Зимняя Универсиада впервые пройдет в России! Общий бюджет игр составляет около 80 млрд рублей. Помимо строительства непосредственно спортивных объектов, власти Красноярска рассчитывают серьезно улучшить инфраструктуру города, чтобы превратить регион в привлекательное туристическое направление.
"Универсиада является серьезным стимулом для развития города. Новые стадионы, но также новые дороги, благоустройство и общественное пространство, - заявил в интервью Euronews Максим Уразов, возглавляющий дирекцию Зимней Универсиады-2019. - Это очень важно, чтобы открыть енисейскую Сибирь миру, показать что Красноярск - это современный город, где живут дружелюбные люди!"
Неслучайно талисманом Зимней Универсиады-2019 была выбрана сибирская лайка: символ верности, дружелюбия и неукротимой энергии!
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