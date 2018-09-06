В Индии отменили наказание за гомосексуальные отношения

Верховный суд Индии отменил действие статьи уголовного кодекса страны, предусматривающей лишение свободы сроком до 10 лет за гомосексуализм. Решение суда декриминализирует такую связь между взрослыми представителями одного пола и выводит гомосексуализм из разряда уголовно наказуемых преступлений.

Уголовное преследование за гомосексуализм длительное время являлось в Индии широко обсуждаемой проблемой. Статья 337 за однополый секс была введена в индийский уголовный кодекс при колониальном правлении англичан в конце ХIХ века. Она действовала по настоящее время, несмотря на требования ее отмены. Попытки добиться этого предпринимались в стране неоднократно, но всякий раз они встречали отказ высших судебных инстанций, ссылавшихся на требования индуистской, мусульманской и христианской религиозных общин сохранить наказание за гомосексуализм.