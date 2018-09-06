Беркут считается одним из символов Казахстана. Его можно увидеть и на государственном флаге, как напоминание о знамени Чингисхана, на котором был изображён орёл на синем фоне. Охота с беркутом - это старинная традиция Казахстана.
Охота с беркутом: старинная традиция Казахстана
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Охота с беркутом: старинная традиция Казахстана
Владимир Земблевский, исполнительный директор федерации беркутчи, показал нам, как охотятся с беркутом в степи. Его пернатого друга зовут Садак, что в переводе означает "лук". Садаку 5 лет, размах его крыльев достигает 2,5 метров. У охотника особые отношения с его ловчей птицей, невооружённым глазом заметно, что Владимир гордится Садаком и говорит, что очень ему благодарен.
"Человек беркута ничему не может научить, человек учится у беркута. Лично я учусь у беркута", - поделился Владимир Землевский.
Владимир занимается птицами уже 40 лет. У Садака пока нет детей, но по словам его хозяина, скоро ему нужно будет искать невесту.