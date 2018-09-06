В Европарламенте изучают глифосат

В Европарламенте состоялись общественные слушания об использовании в сельском хозяйстве и садоводстве глифосата, которым уничтожают сорняки. Два американских адвоката уверяли евродепутатов, что производящая этот гербицид компания Monsanto не предупреждает должным образом о его возможной канцерогенности.

«Мы показываем только верхушку айсберга, у нас есть несколько сотен ещё не рассекреченных документов. Некоторые из них могут произвести эффект разорвавшейся бомбы, - сказал один из адвокатов Роберт Кеннеди. - У нас есть факты о том, что Monsanto творит здесь, в Европе. И это только начало».

Кеннеди утверждает, что Monsanto манипулирует научными данными, убеждая в безопасности своего продукта для здоровья человека. Бельгийский зелёный говорит, что эти адвокаты заставляют крупный бизнес отчитываться перед обществом:

«Они добиваются большей демократии и транспарентности, - сказал Барт Стаес. - Мы узнаём, как орудуют такие большие корпорации, как Monsanto, как они манипулируют фактами».

Проделанная адвокатами работа будет использована созданной в этом году парламентской комиссией. Она должна в течение 9 месяцев дать оценку тому, как выдается в Евросоюзе лицензия на продукты, содержащие глифосат.