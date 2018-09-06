Страхи немцев: Трамп и мигранты

Чего вы боитесь? С таким вопросом социологи обратились к жителям Германии, и ответом большинства из них был – Дональда Трампа. Таков вывод исследования под названием "Страхи немцев -2018", которое ежегодно проводит страховая компания R+V Versicherung.
69% опрошенных высказали мнение, что своей политикой президент США "делает мир опаснее".
На втором месте – страх перед наплывом мигрантов. Этот вариант ответа указали 63% немцев - на 6% меньше, чем годом ранее. Нарастание напряжённости между коренным населением страны и приезжими пугает стольких же. Причём, их число выросло на 2% в сравнении с прошлым годом.
Тем, что политики не справляются со своими задачами, обеспокоены 60% граждан Германии.
Наконец, пятёрку замыкает терроризм (59%). В последние два года он возглавлял рейтинг опасений. А пятью годами ранее немцы больше всего боялись последствий экономического кризиса в Евросоюзе.