На Барселону обрушился ливень

Улицы Барселоны превратились в бурные реки после прошедшего здесь в ночь на четверг мощного ливня. Жители города просыпались от вспышек молний и раскатов грома. Утром, как сообщается, из-за наводнения возникли проблемы с транспортом. Осадки сопровождались порывистым ветром. В чрезвычайные службы поступили сотни звонков от горожан. Информации о серьезных инцидентах нет. В ближайшее время, по прогнозам синоптиков, в Барселоне ожидается понижение температуры. Местами дождь и гроза.