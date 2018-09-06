Кино и гендерное равенство

На красной дорожке Венецианского кинофестиваля австралийка Дженнифер Кент, чей режиссерский дебют в полном метре состоялся в 2014 году с фильмом "Бабадук". В Италии Кент представила новую картину "Соловей".

Сюжет фильма переносит зрителя в начало 19 века. Клэр, молодая ирландка, преследует британского офицера по тасманской пустыне, одержимая местью за насилие, которое тот учинил над её семьей. Сама Кент описала свой фильм как повествование о тщетности мести.

Кент - единственная женщина-режиссер, которая участвовала в основном конкурсе Мостры. Ранее о нехватке женщин-режиссеров на кинофорумах говорил и председатель жюри Венецианского кинофестиваля Гильермо дель Торо. А вот, что сказала Кент:

"Конечно, нам необходимо отстаивать гендерное равенство. Это без сомнения. Но я думаю, что в каждом человеке должен быть баланс женской и мужской энергии. И режиссеры, которые рассказывают прекрасные женские истории, режиссеры-мужчины заслуживают похвалы. Не думаю, что это принижает мужчину. Просто нам самим внутри себя нужно найти это равновесие".

75-й Венецианский международный фестиваль завершит работу в субботу 8 сентября.