Европарламент наступает на Венгрию

На следующей неделе Европарламент может принять резолюцию с осуждением руководства Венгрии за несоблюдение демократических принципов и ценностей ЕС. Депутат из Нидерландов Джудит Сарджентини в своём докладе призывает лишить Венгрию за это права голоса в Совете ЕС в соответствии со статьей 7-й союзного Договора.

«Я думаю, что голосование будет трудным, ведь для принятия резолюции требуется большинство в две трети, - сказала Сарджентини. - Но я знаю, что большинство законодателей одобряют мой доклад, который был согласован с Комитетом по гражданским свободам. Нужно четко заявить: Будапешт идет неверным курсом, венгерские граждане имеют право на демократию и верховенство закона, как и все другие европейские граждане».

В своём докладе о Венгрии голландский депутат из фракции "зеленых"отметила пороки избирательной системы, коррупцию, подавление свободы слова и образования. Она отказывает премьер-министру Виктору Орбану в демократический легитимности, несмотря на его популярность и победы на выборах.

«Я не думаю, что демократично злоупотреблять европейскими фондами и обогащать свою семью, - сказала Сарджентини. - Я не думаю, что демократично внезапно закрывать газеты. И я думаю, венгры хотят быть частью Европы, и они хотят читать независимые СМИ.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто назвал доклад Сарджентини полным лжи. Будапешт утверждает, что левые силы в Европарламенте пытаются наказать Орбана за его отказ принимать мигрантов.