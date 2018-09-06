Десять пассажиров рейса из Дубая в Нью-Йорк госпитализировали с симптомами гриппа после того, как медики провели осмотр более 500 человек, которые находились на борту. Проверка заняла несколько часов, её провели из-за сообщения о плохом самочувствии многих пассажиров: были жалобы на высокую температуру, кашель и рвоту.
Рейс Дубай — Нью-Йорк поместили в карантин из-за гриппа
Сейчас воспроизводится:
Рейс Дубай — Нью-Йорк поместили в карантин из-за гриппа
«Учитывая симптомы у пациентов и с учётом того, что они рассказывают, это очень похоже на грипп», — сообщила глава департамента здравоохранения Нью-Йорка Оксирис Барбот. Она не исключает, что пассажиры рейса Emirates могли заразиться либо по время длительного полёта, либо из-за остановки в Мекке: там была зафиксирована вспышка гриппа. В авиакомпании говорят, что причиной недомогания могло стать и пищевое отравление.