Рейс Дубай — Нью-Йорк поместили в карантин из-за гриппа

Десять пассажиров рейса из Дубая в Нью-Йорк госпитализировали с симптомами гриппа после того, как медики провели осмотр более 500 человек, которые находились на борту. Проверка заняла несколько часов, её провели из-за сообщения о плохом самочувствии многих пассажиров: были жалобы на высокую температуру, кашель и рвоту.