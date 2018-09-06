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Акция в защиту коки

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Акция в защиту коки

Тысячи людей приняли участие в акции в защиту производителей коки в столице Боливии Ла-Пас. Массовые протесты активизировались на фоне сообщений о гибели двоих представителей традиционных общин в ходе противостояния с силовиками, которые реализуют программу уничтожения кокаиновых плантаций.

Участники акции обвиняют власти в проведении политики, которая уничтожает их культуру и разрушает их образ жизни. Демонстрацию поддержали о объединения студентов, выступающих против переизбрания президента Эво Моралеса на четвёртый срок.

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