В возрасте 82 лет ушел из жизни известный американский актер, лауреат двух премий "Золотой глобус" и "Эмми" Берт Рейнольдс.
Срочная новость
Умер голливудский актёр Бёрт Рейнольдс
Сейчас воспроизводится:
Умер голливудский актёр Бёрт Рейнольдс
Умер голливудский актёр Бёрт Рейнольдс
В возрасте 82 лет ушел из жизни известный американский актер, лауреат двух премий "Золотой глобус" и "Эмми" Берт Рейнольдс.
Сообщается, что мужчина умер в больнице штата Флорида. Причиной смерти стал сердечный приступ.
В числе работ Рейнольдса - роли в кинолентах "Смоки и бандит" (1977), "Ночи в стиле буги" (1997) и "Стриптиз" (1996).