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Умер голливудский актёр Бёрт Рейнольдс

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Умер голливудский актёр Бёрт Рейнольдс

Умер голливудский актёр Бёрт Рейнольдс
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В возрасте 82 лет ушел из жизни известный американский актер, лауреат двух премий "Золотой глобус" и "Эмми" Берт Рейнольдс.

Сообщается, что мужчина умер в больнице штата Флорида. Причиной смерти стал сердечный приступ.

В числе работ Рейнольдса - роли в кинолентах "Смоки и бандит" (1977), "Ночи в стиле буги" (1997) и "Стриптиз" (1996).

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