Бурабай: единение с природой

Национальный парк Бурабай, также известный под названием Боровое, - это 835 кв км дикой природы, где холмы, степь и озёра сплетаются в причудливый узор. Бурабай стал очень популярным местом отдыха для жителей Астаны, которые приезжают сюда на несколько дней, чтобы весело провести время на природе.