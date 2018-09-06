Национальный парк Бурабай, также известный под названием Боровое, - это 835 кв км дикой природы, где холмы, степь и озёра сплетаются в причудливый узор. Бурабай стал очень популярным местом отдыха для жителей Астаны, которые приезжают сюда на несколько дней, чтобы весело провести время на природе.
Бурабай: единение с природой
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Бурабай: единение с природой
Один из лучших видов времяпрепровождения на свежем воздухе - верховая езда.
Ержан Ильясов вместе со своим сыном Аланом организует для туристов прогулки верхом. Ержан считает, что каждый способен прокатиться на коне после десятиминутного инструктажа.
Ержан Ильясов, инструктор по верховой езде: "Человек переживёт ощущения такие, что это во-первых, чистый воздух, природа, озеро, горы, лошади. Уединение с природой на лошади - очень классно".
В парке Бурабай произрастает 757 видов растений, благодаря такому разнообразию животный мир тут тоже гораздо богаче, чем в окружающих парк степях.