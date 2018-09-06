Третью неделю подряд в Брюссель приезжает Доминик Рааб, представитель Великобритании на переговорах о её выходе из Евросоюза. Они пока отстают от графика. Представитель ЕС Мишель Барнье отметил некоторые «позитивные элементы» в плане Лондона, который он ранее якобы назвал «полной ерундой».
"Брекситу" угрожает цейтнот
"Брекситу" угрожает цейтнот
Вестминстерский парламент так расколот, что может отвергнуть любой исход переговоров. Последние опросы общественнного мнения показывают, что британцы всё меньше хотят «брексита».
В Европарламент приехали сторонники сохранения Соединённого королевства в составе ЕС.
«Я хотела бы призвать Доминика Рааба: начните, наконец, говорить правду, - сказала англичанка Антеа Симонс. - У нас не знают, как работает ЕС, меня это шокирует. Политики должны понять, что лучшая сделка с ЕС - это та, которая у нас есть сейчас. Они просто спятили».
Участники переговоров выразили решимость завершить их в октябре, перед саммитом ЕС. Тогда парламенты успеют утвердить сделку до прекращения британского членства в конце марта следующего года.