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Срочная новость

Брюссельское бюро

"Брекситу" угрожает цейтнот

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"Брекситу" угрожает цейтнот

"Брекситу" угрожает цейтнот
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Третью неделю подряд в Брюссель приезжает Доминик Рааб, представитель Великобритании на переговорах о её выходе из Евросоюза. Они пока отстают от графика. Представитель ЕС Мишель Барнье отметил некоторые «позитивные элементы» в плане Лондона, который он ранее якобы назвал «полной ерундой».

Вестминстерский парламент так расколот, что может отвергнуть любой исход переговоров. Последние опросы общественнного мнения показывают, что британцы всё меньше хотят «брексита».

В Европарламент приехали сторонники сохранения Соединённого королевства в составе ЕС.

«Я хотела бы призвать Доминика Рааба: начните, наконец, говорить правду, - сказала англичанка Антеа Симонс. - У нас не знают, как работает ЕС, меня это шокирует. Политики должны понять, что лучшая сделка с ЕС - это та, которая у нас есть сейчас. Они просто спятили».

Участники переговоров выразили решимость завершить их в октябре, перед саммитом ЕС. Тогда парламенты успеют утвердить сделку до прекращения британского членства в конце марта следующего года.