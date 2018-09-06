"Брекситу" угрожает цейтнот

Третью неделю подряд в Брюссель приезжает Доминик Рааб, представитель Великобритании на переговорах о её выходе из Евросоюза. Они пока отстают от графика. Представитель ЕС Мишель Барнье отметил некоторые «позитивные элементы» в плане Лондона, который он ранее якобы назвал «полной ерундой».