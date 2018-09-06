Профнепригодна из-за цвета кожи?

"Слишком чёрная для телеэкрана", "убирайся в свою страну!" Тысячи подобных сообщений в соцсетях получает Сесиль Джунга - ведущая прогноза погоды на одном из телеканалов Бельгии.

Темнокожая девушка опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, в котором едва сдерживая слёзы, рассказала о том, как подвергается нападкам из-за цвета кожи.

"Ты – грязная чёрная рабыня, уезжай к себе домой... Получать такие сообщения не очень-то здорово. С меня хватит! Вот уже год я выполняю эту работу и хочу делать её и дальше.

Я не говорила ничего. Но мне это надоело. Я решила прервать молчание, потому что очень многие уверены, что в Бельгии нет места расизму".

"Я считаю себя бельгийкой. Мне здесь хорошо. Перестаньте твердить, что мне надо возвращаться в свою страну. Потому что я живу в своей стране. Пришло время положить конец этим проявлениям расизма", - сказала она.

Столь эмоциональное обращение не осталось без внимания. Тронутые признанием телеведущей пользователи написали массу комментариев со словами поддержки. Видеоролик менее чем за сутки посмотрели более 500 тысяч раз.