Деревянный небоскрёб
В Норвегии появилось самое высокое в мире здание из дерева. Башня Миёса, названная так в честь крупнейшего в стране озера, построена из экологически чистого огнестойкого материала - клеёного бруса. По словам архитекторов, он воспламеняется только при длительном воздействии огня, в отличие от бетона, который в основном применяют в строительстве.
Небоскрёб высотой свыше 85 метров насчитывает 18 этажей. В нём располагаются квартиры, офисы, рестораны и даже плавательный бассейн. В эксплуатацию он будет введён в марте будущего года.