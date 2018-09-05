Иерусалим: назад в прошлое...

Экскурсия "Виртуальная реальность" открывает возможность посетителям Иерусалима увидеть город таким, каким он был две тысячи лет назад. Программу создал австралийский старт-ап при содействии археологов из Управления по вопросам древностей Израиля. Именно так представляют древний Иерусалим ученые, тщательно изучившие исторические и культурные памятники.

Эйад Хаддад, экскурсовод:

"У меня есть замечательная возможность работать с группами на археологических объектах. Обычно я всегда прошу туристов подключить воображение. Мы должны это делать, чтобы понять прошлое. С предлагаемым посетителям устройством это гораздо проще - эксперты уже обработали для нас всю имеющуюся информацию. Обычно мы видим все это, как есть сейчас. А с этими очками нас как будто отбрасывает в прошлое, и мы можем насладиться изначальным видом объектов."

Экскурсия называется "Погружение в историю". Высокотехнологичное путешествие во времени длится около двух часов. Осматривая виртуальные копии иерусалимских дворцов, крепостей и храмов периода царя Ирода, туристы пребывают в полном восторге .