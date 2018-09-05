Шведская провинция: крен вправо

В преддверии выборов Смоланд - регион на юге Швеции оказался в фокусе внимания: неожиданно он стал настоящим оплотом крайне правой партии "Шведские демократы".

Биргер Петерссон, фермер, всю жизнь живет в Смоланде: "Я родился здесь, живу здесь всю жизнь. На днях вспоминал, сколько людей голосовали за правых в 2002 году? 2%!"

На выборах 9 сентября партия рассчитывает получить гораздо больше. Опросы обещают "Шведским демократам" 15-20% голосов по стране. В отдельных регионах, таких как Смоланд, они могут вырваться в лидеры.

Почему? Что именно произошло?

Петерссон считает, что это - нормальная реакция жителей провинции на снижение интереса к ним со стороны старых, традиционных партий.

Биргер Петерссон, фермер: "Раньше у нас тут ходили автобусы, а теперь нет. Остался один, но далековато. К тому же этот автобус - представляете! - иногда у нас не останавливается. Возможно, какого-то особого комфорта нам тут предоставлять не стоит, но хоть что-то для местных можно сделать?"

В соседней деревне люди стекаются на блошиный рынок. Рынок популярен: рачительные обитатели региона не упускают возможности найти что-то подешевле....

Рынок - отличная площадка для политической агитации, в канун выборов партии активно общались здесь с потенциальными избирателями.

Им, как и Биргеру Петерссону, очень не хватает общественного транспорта. Правда, "Шведских демократов" пока больше заботит другое.

Арвид Николауссон, региональный председатель партии: “В Швецию до сих пор приезжает слишком много иммигрантов, а нам и с уже имеющимися нелегко справиться. В обществе начинается настоящая сегрегация, в больницах увеличивается время ожидания... Причем для всех! Не хватает жилья, мест в школах. Нам нужно на время перестать пускать в страну соискателей убежища".

"Шведские демократы" - не единственная партия, которая выступает за ужесточение иммиграционных законов. В том же ключе высказываются и социал-демократы, и консерваторы из "Умеренной коалиционной партии". Похоже, после мощного притока мигрантов в 2015 году политики о сих пор не могут прийти в себя.

Катарина Бронстрём, депутат парламента: "Об иммигрантах в шведском обществе слишком много говорят. Любые дебаты - об образовании, например, о проблемах в системе здравоохранения - так или иначе съезжают на тему беженцев. Все упирается в вопрос о деньгах, которые нам нужны для мигрантов и мусульман".

Правые не слишком заботятся об автобусах, однако, как выяснилось, жителям провинции близок их евроскептицизм. Шведские политики в большинстве своем - "за" большую Европу. Разрыв с ЕС - в программе лишь двух партий. Воскресные выборы покажут: возможно евроскептиков в Швеции больше, чем принято было считать.

Каких политических последствий стоит ждать, если на выборах значительное число граждан здесь, в Смоланде, и в других районах страны проголосуют за "Шведских демократов"?

Во-первых это может осложнить формирование правительства. Традиционные партии - и левого фланга, и правоцентристы - уже сказали, что отказываются сотрудничать со "Шведскими демократами". Однако не исключен сценарий, при котором старые партии попросту не смогут обойтись без них для формирования коалиции. Так что сразу после выборов в стране возможен период политической неясности.

Смоланд на юге Швеции - особый регион. На протяжении столетий провинция оставалась бедной: здешняя каменистая почва затрудняет ведение сельского хозяйства. Как следствие, жителей Смоланда традиционно отличала особая бережливость.

Именно этот регион стал литературным контекстом для многих книг Астрид Линдгрен, здесь же родился основатель IKEA.