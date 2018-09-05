ВОЗ: "Надо больше двигаться"

Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, более четверти людей во всем мире - около 1,5 миллиардов человек - недостаточно занимаются физическими упражнениями.

Исследователи проанализировали данные об физической деятельности населения в 168 странах.

Наименее активными по этому показателю оказались женщины в Латинской Америке и Карибском регионе, Южной Азии и обеспеченных странах Запада.

"Мы должны обеспечить людям располагающую для физической активности обстановку. Парки, спортивные площадки, удобные тротуары - это то, к чему должен быть доступ у жителей во всех городах. Также нам нужно подумать о разработке большого количества программ для вовлечения в них малоактивного населения, в особенности женщин и пожилых людей, в которых они могли бы участвовать с семьей и друзьями", - говорит эксперт ВОЗ Фиона Булл.

Согласно данным ВОЗ, в странах с высоким доходом населения растет число жителей, которые недостаточно времени уделяют физической активности на работе и в свободное время, что ставит под угрозу их здоровье и качество жизни. Так доля малоактивных людей там выросла с 32 % до 37 % за 15 лет, тогда как в странах с низким доходом она оставалась стабильной на уровне 16 %.

Авторы заявили, что это, вероятно, связано с дополнительными обязанностями по уходу за детьми и культурными установками, которые затрудняли занятия спортом.