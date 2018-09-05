В Норвегии семь лет назад, 22 июля 2011 года, Андерс Брейвик открыл огонь по людям на острове Утойя. И тот же день в правительственном квартале Осло прогремел взрыв, организованный им же.
Мостра-2018: фильм о трагедии на острове Утойя
Мостра-2018: фильм о трагедии на острове Утойя
На Мостре в Венеции Пол Гринграсс представил ленту "22 июля", рассказывающую о теракте на Утойе.
Жертвами Брейвика стали 77 человек, 69 из них террорист застрелил на Утойе. Убийцу приговорили к 21 году лишения свободы. БОльшего срока и более тяжелого наказания в норвежском королевстве не существует.
Как заявил режиссер-постановщик, "я постарался передать атмосферу надвигающегося кошмара".
Роль Брейвика исполнил Андерс Даниелсен Лье.
По его мнению, "главный ужас происшедшего - что есть те, кто идеи Брейвика, несмотря на им совершенное зверство, разделяют. Поэтому так важен этот фильм".
Ленту Гринграсс снял для сервиса Netflix, она станет доступна подписчикам 19 октября.