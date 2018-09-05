Срочная новость

Срочная новость

США

Вся президентская рать

Сейчас воспроизводится:

Вся президентская рать

Вся президентская рать
Размер текста Aa Aa

Знаменитый американский газетчик Боб Вудворд выпускает новую книгу, которую он назвал "Страх. Трамп в Белом доме".

Журналист описывает в ней нынешнего президента как "человека с повадками капризного ребенка, которого "требуется постоянно контролировать".

Вудворд, пользующийся практически неограниченным доверием в вашингтонском истеблишменте, обладающий завидными связями и безупречной профессиональной репутацией, утверждает, что разговаривал со всеми ключевыми фигурами нынешней американской администрации. На основе этих бесед он и написал книгу.

Дональд Трамп в Твиттере прокомментировал выход книги, заметив, что Вудворд в ней "все выдумал".

Глава аппарата Белого дома Джон Келли в свою очередь заявил, что он никогда не называл президента "идиотом".

Боб Вудворд - тот самый журналист, который вместе с коллегой и другом Карлом Бернстайном, расследовали Уотергейтский скандал, в итоге приведший к отставке тогдашнего хозяина Белого дома Ричарда Никсона.

Из газетных публикаций они составили книгу "Вся президентская рать", которая позднее стала основой для знаменитой ленты.

В ней Вудворда сыграл Роберт Редфорд, а Бернстайна - Дастин Хоффман.

Новая книга Вудворда выходит на следующей неделе.