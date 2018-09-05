Знаменитый американский газетчик Боб Вудворд выпускает новую книгу, которую он назвал "Страх. Трамп в Белом доме".
Журналист описывает в ней нынешнего президента как "человека с повадками капризного ребенка, которого "требуется постоянно контролировать".
Вудворд, пользующийся практически неограниченным доверием в вашингтонском истеблишменте, обладающий завидными связями и безупречной профессиональной репутацией, утверждает, что разговаривал со всеми ключевыми фигурами нынешней американской администрации. На основе этих бесед он и написал книгу.
Дональд Трамп в Твиттере прокомментировал выход книги, заметив, что Вудворд в ней "все выдумал".
Глава аппарата Белого дома Джон Келли в свою очередь заявил, что он никогда не называл президента "идиотом".
Боб Вудворд - тот самый журналист, который вместе с коллегой и другом Карлом Бернстайном, расследовали Уотергейтский скандал, в итоге приведший к отставке тогдашнего хозяина Белого дома Ричарда Никсона.
Из газетных публикаций они составили книгу "Вся президентская рать", которая позднее стала основой для знаменитой ленты.
В ней Вудворда сыграл Роберт Редфорд, а Бернстайна - Дастин Хоффман.
Новая книга Вудворда выходит на следующей неделе.