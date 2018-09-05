В семье Mercedes-Benz появился первый электрокроссовер EQC.
Первый электрокроссовер Mercedes-Benz
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Первый электрокроссовер Mercedes-Benz
Его официальная премьера состоялась на мероприятии в Стокгольме.
Немецкий автогигант заявил, что автомобиль сможет проезжать без подзарядки около 450 километров и сможет разгоняться до 100 километров в час за 5,1 секунды.
Новинка оснащается двумя электромоторами, суммарная производительность который составляет 402 л.с. Быстрая подзарядка аккумуляторов до 80% занимает 40 минут.
Производство, как ожидается, начнется в 2019 году на заводе в Бремене. Его стоимость пока не разглашается.
Основным конкурентом EQC станет Tesla Model Х, стоимость которого в России составляет 13 млн рублей.