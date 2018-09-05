Суд Копенгагена начал в среду слушания по заявлению датского изобретателя Петера Мадсена, приговоренного в апреле этого года к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валл.
Датский убийца жалуется
Датский убийца жалуется
Мадсен обжаловал вердикт, попросив ограничить лишение свободы конкретным сроком. При этом он не требует пересматривать вопрос его вины, которая считается доказанной.
На суде Мадсен все отрицал, заявив, что Валл скончалась в результате несчастного случая.
"Это особенное дело, именно поэтому для прокуратуры очень важно, чтобы срок оставался пожизненным", - заявил главный обвинитель по делу Мадсена Кристиан Кирк.
Дело об убийстве Валл привлекло к себе повышенное внимание в связи с необычными обстоятельствами смерти журналистки. Валл пропала во время морской прогулки с Мадсеном, где планировала взять у него интервью. Как установило следствие, Валл была убита и расчленена на борту подводной лодки датчанина. Останки женщины были сброшены в море.
Психиатрическая экспертиза установила, что Мадсен - патологический лжец, имеет признаки психопатии, ряд сексуальных отклонений и способен совершить новые убийства.