Штурм Идлиба: есть погибшие

Девять, по другим сведениям - 13 погибших, среди них пятеро детей - таков результат ударов по Идлибу, которые нанесли российские и сирийские авиаподразделения. Об этом сообщают, в частности, турецкие СМИ, сирийские правозащитники эту цифру подтверждают.
Идлиб - единственный оставшийся очаг сопротивления официальному Дамаску.
Накануне американский президент предостерег от военного решения ситуации в Идлибе, заявив, "что это будет серьезной гуманитарной ошибкой, которая приведет к человеческой трагедии".
Наступление на Идлиб началось за два дня до запланированного трехстороннего саммита, в котором участие должны принять Россия, Иран и Турция. Последняя также наращивает свое военное присутствие на своей юго-западной границе, примыкающей к провиции Идлиб.
С точки зрения ООН, которую выражает спецпосланник генсека Объединенных наций Стаффан де Мистура, подобные переговоры пока не дали никаких результатов.
"Пока мы не видим конкретных итогов российско-турецких встреч, зато нам известно из сообщений прессы, что назначена дата - 10-е сентября. Вот почему требуется срочно найти мирное решение существующего конфликта".
В провинции Идлиб проживает около трех миллионов человек, часть из которых - сами беженцы и перемещенные лица из других районов Сирии.