Штурм Идлиба: есть погибшие

Девять, по другим сведениям - 13 погибших, среди них пятеро детей - таков результат ударов по Идлибу, которые нанесли российские и сирийские авиаподразделения. Об этом сообщают, в частности, турецкие СМИ, сирийские правозащитники эту цифру подтверждают.

Идлиб - единственный оставшийся очаг сопротивления официальному Дамаску.