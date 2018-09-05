Германия-Франция в Лиге наций УЕФА

Сборная Франции в качестве действующего чемпиона мира по футболу готовится к матчу Лиги наций УЕФА со сборной Германии.

На прошедшей в понедельник тренировке принимали участие те игроки, которые не были задействованы своими клубами в прошедшие выходные, такие как Килиан Мбаппе и Поль Погба.

Капитан и вратарь сборной Уго Льорис получил травму бедра, поэтому, скорее всего вместо него в матче на "Альянц Арене" в Мюнхене будет участвовать голкипер ПСЖ Альфонс Ареоля.

Дидье Дешам, как ожидается, не изменит атакующую тройку: Мбаппе, Гризманн и Жиру.

"Опасность для нас - это наш соперник, и это сборная Германии. Несмотря на то, что чемпионат мира выдался тяжелым для них, немцы были одними их фаворитов. Да, у них что-то не получилось, но они по-прежнему хороши. У них ряд новых игроков, 6 или 7, но большинство футболистов - прежние", - сказал наставник сборной Франции.

Сборная Германии, занявшая последнее место в группе на прошедшем чемпионате мира, решила обновить состав - хоть и оставила в стане неудачно выступивших летом Мануэля Нойера, Томаса Мюллера и Жерома Боатенга. Среди новичков - защитники ПСЖ и "Хоффенхайма" Тило Керер и Нико Шульц, а также полузащитник "Байера Леверкузен" Кай Хаверц.

"Мы разбирали и обсуждали разные аспекты нашей игры: такие как тактика и техническое исполнение. И сейчас нам хочется показать совершенную другую игру нежели та, которую вы видели в России", - заявил главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв.

Лига наций - новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций, призванный заменить товарищеские матчи. Он будет связан с отборочным циклом к чемпионатам Европы, давая дополнительную возможность выхода в финальную стадию ряду национальных сборных.