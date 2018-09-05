Италия чествует Марка Шагала

Третьяковская Галерея представляет Марка Шагала итальянским любителям искусства: в Мантуе открылась экспозиция ранних работ знаменитого художника. Его считают своим три страны: Белоруссии - он родился в Витебске, Россия, в Петербурге он учился живописи, и Франция - в ней Шагал прожил почти всю жизнь. В числе экспонатов - театральные декорации. И не только.