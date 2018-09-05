Третьяковская Галерея представляет Марка Шагала итальянским любителям искусства: в Мантуе открылась экспозиция ранних работ знаменитого художника. Его считают своим три страны: Белоруссии - он родился в Витебске, Россия, в Петербурге он учился живописи, и Франция - в ней Шагал прожил почти всю жизнь. В числе экспонатов - театральные декорации. И не только.
Италия чествует Марка Шагала
Италия чествует Марка Шагала
Татьяна Городкова рассказывает, что, узнав о том, что ему заказали декорации для театральной постановки в существовавшем тогда Еврейском театре, Шагал предложил расписать и стены в этом помещении. Эти панно включены в экспозицию.
Любимая жена Белла, природа, иллюстрации к книгам, в том числе к гоголевским "Мертвым душам", вместе с российскими коллегами выставку подготовила Габриэла Ди Милиа.
"Я сосредоточила свой выбор на девяти годах жизни и творчества Шагала - с 1911 по 1920. Именно эта эпоха была одной из самых интенсивных в его судьбе", - подчеркивает искусствовед.
В своей автобиографии, названной "Моя жизнь", сам Шагал так подытожил прожитые им годы и созданные работы: "Искусство - это прежде всего состояние души".
Выставка в Мантуе работает до начала февраля будущего года.