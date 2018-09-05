Манфред Вебер объявил в Брюсселе о намерении баллотироваться в президенты Еврокомиссии. Нынешний, Жан-Клод Юнкер из Люксембурга, покинет этот пост в следующем году в ходе обновления руководящих органов ЕС.
Вебер начал поход на Брюссель
Вебер начал поход на Брюссель
46-летний депутат Европарламента из Германии надеется стать ведущим кандидатом от возглавляемой им фракции Европейской народной партии. (Такие выдвиженцы главных политических сил называются немецким словом «Spitzenkandidaten”).
«Сегодняшний Евросоюз далёк от своих народов, - признаёт Вебер. - Люди считают, что Брюссель — это прежде всего бюрократия и элита. Я хочу это изменить».
Вебер представяет крупнейшую политическую группу и самую большую страну Евросоюза, его поддерживает могущественный канцлер Ангела Меркель. Он — ветеран европейской политики , занимающий парламентское место с 2004 года.
Это сильные стороны лидера народников.
А слабые - отсутствие опыта работы в исполнительной власти. Его мало знают за пределами Брюсселя и Страсбурга. В родной Баварии партия Вебера может проиграть в октябре земельные выборы и призвать его на самый важный пост в Мюнхене.
На выборах в Европарламент ни одна из фракций, вероятно, не наберет 30 процентов голосов. Тогда потребуются коалиции и закулисные сделки. Однопартийцы Вебера считают, что тогда-то и пригодится его политическое мастерство:
«Это будет прекрасный Spitzenkandidat, - говорит Петер Яр. - Правоцентристские силы по всей Европе скажут — мы хотим такого главу Еврокомиссии, это наш парень».
«Сила кандидатуры Манфреда Вебера в том, что он лучше всех знает Евросоюз и всех его членов, - говорит Даниэль Каспари. - Он заслужил репутацию «строителя мостов», которые очень нужны сегодня Европе».
В мире Вебер известен как последовательный критик политики Кремля. Он неоднократно обвинял Россию в агрессии против Украины, а также в стремлении ослабить Евросоюз.