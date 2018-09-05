ОЗХО: в Эймсбери был "Новичок"

Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы британских специалистов о повторном отравлении нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Соединённом Королевстве. «Это то же отравляющее вещество, которое было найдено в образцах, связанных с отравлением Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и Ника Бэйли 4 марта», — говорится в сообщении ОЗХО.

Следы боевого вещества были обнаружены в городе Эймсбери после того, как с симптомами отравления госпитализировали двоих местных жителей. Один из пострадавших Чарли Роули рассказал, что проблемы начались, когда он нашёл на улице необычный флакон. Мужчина полагал, что это духи, и подарил их своей спутнице Дон Стёрджес, которая впоследствии умерла в больнице. Родственники Роули говорят, что в последние дни и его состояние резко ухудшилось, он заболел менингитом, потерял зрение и перестал ходить.

Инцидент в Эймсбери произошёл спустя четыре месяца после отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ и двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери: после длительного лечения они были выписаны из больницы. Лондон обвинил в причастности к применению химического оружия Москву и направил в Россию запрос на экстрадицию двоих подозреваемых в покушении на убийство Скрипалей.