Скотленд-Ярд назвал имена предполагаемых отравителей Скрипалей

В Скотленд-Ярде назвали имена предполагаемых отравителей Скрипалей. По версии британских властей, к инциденту в Солсбери причастны два гражданина РФ Александр Петров и Руслан Боширов.
Прокуратура Великобритании сообщила о выдаче европейского ордера на арест указанных лиц.
Служба столичной полиции опубликовала фотографии подозреваемых с просьбой связаться с органами правопорядка всем, кому что-либо о них известно.
По версии следствия Петров и Боширов прибыли в лондонский аэропорт Гатвик рейсом "Аэрофлота" SU2588 из Москвы 2 марта и на следующий день отправились в Солсбери.
Камеры наблюдения зафиксировали мужчин рядом с домом Сергея Скрипаля, где они, предположительно, рассеяли отравляющее вещество "Новичок" рядом с входной дверью, сообщили в лондонской полиции. В субботу 4 марта Петров и Боширов вернулись в Москву.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что озвученные британскими официальными лицами имена подозреваемых "ни о чем России не говорят".
"Призываем британскую сторону перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов", - добавила Захарова.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" в марте этого года.