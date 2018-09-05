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Скотленд-Ярд назвал имена предполагаемых отравителей Скрипалей

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Скотленд-Ярд назвал имена предполагаемых отравителей Скрипалей

Скотленд-Ярд назвал имена предполагаемых отравителей Скрипалей
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Metropolitan Police
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В Скотленд-Ярде назвали имена предполагаемых отравителей Скрипалей. По версии британских властей, к инциденту в Солсбери причастны два гражданина РФ Александр Петров и Руслан Боширов.

Прокуратура Великобритании сообщила о выдаче европейского ордера на арест указанных лиц.

Служба столичной полиции опубликовала фотографии подозреваемых с просьбой связаться с органами правопорядка всем, кому что-либо о них известно.

По версии следствия Петров и Боширов прибыли в лондонский аэропорт Гатвик рейсом "Аэрофлота" SU2588 из Москвы 2 марта и на следующий день отправились в Солсбери.

Камеры наблюдения зафиксировали мужчин рядом с домом Сергея Скрипаля, где они, предположительно, рассеяли отравляющее вещество "Новичок" рядом с входной дверью, сообщили в лондонской полиции. В субботу 4 марта Петров и Боширов вернулись в Москву.

Reuters/ Hannah Mckay

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что озвученные британскими официальными лицами имена подозреваемых "ни о чем России не говорят".

"Призываем британскую сторону перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов", - добавила Захарова.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" в марте этого года.