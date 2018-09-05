Дело Скрипалей: Москва нашла нестыковки

В эфире телеканала "Россия 1" официальный представитель МИД Мария Захарова указала на то, что судя по двум фото, предоставленным британской стороной, подозреваемые находятся в одном и том же месте, при этом время, указанное на снимках, совпадает до секунды.

"Россия настаивает на том, чтобы были предоставлены вся информация и все данные по этим делам. И до сих пор, несмотря на всё тотальное хамство с британской стороны, нежелание взаимодействовать и бесконечные голословные обвинения, Россия готова к взаимодействию", - сказала она.

Представитель внешнеполитического ведомства также отметила, что у британских спецслужб должны быть данные, в том числе биометрические, полученные при оформлении виз и въезде предполагаемых преступников в страну.

Однако на просьбу Москвы предоставить эту информацию Лондон ответил отказом.

В интервью Euronews ситуацию прокомментировал Алексей Подберёзкин - директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук.

"Конечно, спецслужбы играют в свои игры. Они могут убивать. Такое иногда случается. Но на политическом уровне никто не стал бы принимать такое решение. Я абсолютно в этом уверен", - заявил он.

"Не думаю, что Россия будет что-то предпринимать. Наша позиция, позиция наших спецслужб такова: мы не реагируем, мы не говорим ни "да", ни "нет", мы не принимаем никаких решений, мы не делаем никаках шагов. Самое важное - что происходит в реальности - это то, как мы ежедневно наблюдаем попытки ухудшить отношения между Великобританией и Россией. Как правило, инициатива исходит от британской стороны", - заключил эксперт.